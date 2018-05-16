Крупнейшие за 30 лет учения НАТО пройдут в Норвегии

В ноябре в Норвегии НАТО проведет крупнейшие за последние 30 лет учения, в которых примут участие более 40 тыс. человек, заявил главнокомандующий альянса по трансформации генерал Дени Мерсье.

«Я не могу не сказать про учения Trident Juncture 2018, которые пройдут в ноябре в Норвегии. В них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО», – передает его слова ТАСС.

Мерсье заявил, что это самые масштабные учения Североатлантического альянса за последние годы.

Отметим, что недавно в Эстонии прошли учения. СМИ США тогда отметили, что нападение вымышленной страны Кримзонии на вымышленную Берилию в рамках этих учений отражает якобы имевшую место хакерскую атаку России против Эстонии.

Последнее время учения НАТО все чаще проходят неподалеку от российских границ.