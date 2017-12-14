В придуманной для учений НАТО стране Кримзонии опознали Россию

По мнению СМИ США, нападение вымышленной страны Кримзонии на вымышленную Берилию в рамках учений НАТО отражает якобы имевшую место хакерскую атаку России против Эстонии.

В Эстонии прошли международные учения Locked Shields («Сомкнутые щиты»). По сценарию учений, кибератака со стороны Кримзонии привела к тому, что Берилия лишилась мобильной связи и водоснабжения. Также хакеры Кримзонии атаковали энергосистему Берилии, а на улицах Берилии протестующие развернули «подрывную деятельность», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Кроме того, по плану учений, хакеры взломали системы БПЛА, который упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди военнослужащих.

Washington Post считает, что Кримзония – это Россия, которая в 2007 году якобы совершила кибератаку против Эстонии в ответ на перенос Бронзового солдата. Издание отмечает, что тогда страны НАТО не предприняли никаких шагов против России.

Напомним, в 2007 году на фоне беспорядков в Таллине, вызванных переносом памятника Бронзовому солдату, начались масштабные кибератаки на сайт правительства Эстонии и ресурсы других госучреждений. Глава МИД страны Урмас Паэт обвинил в этих нападениях Россию и предложил ЕС ввести санкции. Однако доказать причастность россиян к атакам не удалось.