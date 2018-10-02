Россия осудила усиление активности НАТО в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала наращивание военного присутствия НАТО в Норвегии.

«В нарушение всех проверенных временем традиций добрососедства и вопреки политике норвежского руководства еще времен «холодной войны» о самоограничениях «не предоставлять базы на норвежской территории для вооруженных сил иностранных держав до тех пор, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения», Осло взят курс на беспрецедентную милитаризацию северных широт», – приводит слова Захаровой пресс-служба МИДа.

Дипломат напомнила о недавних «недружественных шагах Норвегии», среди которых согласие на удвоение контингента морской пехоты США в стране – с 330 до 700 человек, а также продление на пять лет их «ротационного» присутствия. Подобным шагом, по ее словам, является и проведение вблизи российских границ учений Trident Juncture.

«Негативной новацией стали и анонсированные планы дислоцирования в северной Норвегии 800 британских военнослужащих. Каким бы словесным камуфляжем не прикрывались такие решения (ротация, учения, тренировки и прочее), факт остается фактом – ведущие страны НАТО наращивают военное присутствие в регионе, непосредственно граничащем с Россией», – отметила Захарова.

Она обратила внимание и на «охотное потакание Осло» провокационным действиям Британии в арктическом регионе. Захарова добавила, что подобные действия «неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере». Также эта политика, по ее мнению, может привести к росту напряженности и подрыву устоев российско-норвежских отношений.

«Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы, и Россией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Со своей стороны твердо убеждены, что Арктика и Север Европы должны и дальше оставаться зоной низкой напряженности. Необдуманное «бряцанье оружием» в этом ранее спокойном регионе может не по нашей вине иметь далеко идущие последствия», – заключила Захарова.

Крупнейшие за 16 лет учения НАТО Trident Juncture 2018 состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие примерно 40 тыс. военных из 31 страны и всех видов вооруженных сил.

В НАТО заявляли, что ожидают «испытания от России» на этих учениях.