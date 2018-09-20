Премьер Норвегии заявила о возможных кибератаках со стороны России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Россия якобы может совершить кибератаку во время крупнейших за последние 16 лет учений НАТО в октябре.

«Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО», – рассказала Сульберг.

Руководитель пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген сообщил, что спецслужбы и вооруженные силы Норвегии, а также НАТО будут обмениваться важной информацией и вместе работать с кибератаками.

Грандхаген отметил, что к грядущим учениям будет приковано внимание всего мира. По его мнению, другим странам будет интересно проследить за тем, что происходит во время учений.

Крупнейшие за 16 лет учения НАТО состоятся с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие примерно 40 тыс. военных из 31 страны и всех видов вооруженных сил.

Напомним, Пентагон заявил о намерении действовать на опережение и включил в число основных киберугроз для США Россию и Китай.