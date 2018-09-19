Пентагон собрался подорвать киберактивность России «в месте возникновения»

В новой стратегии Пентагона по кибербезопасности говорится о намерении действовать на опережение, чтобы подорвать «злонамеренную киберактивность» в месте ее непосредственного возникновения; отношения США с Россией и Китаем в документе охарактеризованы как «долгосрочное стратегическое соперничество».

В стратегии американского военного ведомства, с которой ознакомился телеканал Fox News, Пентагон включил Россию и Китай в число основных киберугроз, стоящих перед США, передает ТАСС.

В частности, России в документе приписываются некие «информационные операции в киберпространстве», Китай же обвиняется в краже чувствительной информации у американского правительства и организаций частного сектора.

Кроме того, в число стран, которые якобы пытаются «навредить гражданам США и угрожать американским интересам» с помощью операций в киберпространстве, включены КНДР и Иран.

По данным телеканала, в стратегии утверждается, что США сталкиваются с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности».

Напомним, в Единый день голосования инфраструктура «Ростелекома» подверглась кибератакам.