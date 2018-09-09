Хакеры атаковали «Ростелеком» в день выборов

В Единый день голосования инфраструктура «Ростелекома» подверглась кибератакам, сообщил вице-президент компании Артемий Прокопенко в ЦИК России.

«В этом году у нас было гораздо меньше атак на нашу инфраструктуру», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил вице-президент «Ростелекома», «это связано не только с тем, что масштабы намного меньше, но и по сравнению с президентскими выборами атаки не такие несерьезные».

Службы безопасности «Ростелекома», в частности, отразили попытки «анализа структуры портала».

Прокопенко сообщил, что еще ночью перед началом голосования в Москве хакеры «щупали структуру портала общедоступного для трансляции».

Кроме того, осуществлялись DDOS-атаки, но их «мало было», компания «без проблем справилась».