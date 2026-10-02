Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей
Число ежедневных пользователей мессенджера Max превысило 90 млн человек
Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей, а всего с момента запуска приложение установили более 140 млн человек.
В среднем пользователи национального мессенджера Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки, говорится в сообщении VK.
За год в приложении было создано свыше 15 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 млн подписчиков. Количество иностранных пользователей превысило 11,5 млн, при этом в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Около 10 млн человек создали цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот.
Сервис позволяет заселиться в 3000 российских отелей, подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта, а также получать льготы при покупке билетов и посещении учреждений культуры.
Летом еженедельная аудитория профиля «Сферум» в мессенджере Max достигла 20 млн человек.
Ранее разработчики приложения заявили о надежной защите данных пользователей.