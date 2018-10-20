Министр обороны Британии отметил важность «сложных» учений для НАТО

Военные Великобритании прибыли в Норвегию на учения НАТО Trident Juncture, проходящие в «самых сложных условиях», сообщает британское министерство обороны; глава ведомства Марк Ланкастер подчеркнул важность таких тренировок из-за осложнения ситуации вокруг Арктики и Крайнего Севера.

«Поскольку Арктика и Крайний Север становятся все более милитаризированными, теперь для Великобритании и наших союзников по НАТО важнее, чем когда-либо, тренироваться в самых сложных условиях», – передает RT слова британского министра обороны Марка Ланкастера.

Он добавил, что подобные учения проверяют способность Альянса «сдерживать любую агрессию», с которой он может столкнуться «в эпоху усиления угроз».

В учениях будут задействованы 2 тыс. 700 британских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что к берегам Норвегии подошла авианосная ударная группа США для участия в учениях НАТО Trident Juncture. При этом американский авианосец «Гарри Трумэн» впервые за 27 лет приблизился на угрожающее расстояние к России.

Кроме того, Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях.

До этого в США крупнейшие учения Альянса назвали «посланием России». Отмечалось также, что в НАТО запланировали десятки «экспериментов» на учениях у российских границ.

В свою очередь Москва осудила усиление активности НАТО в Норвегии и пообещала учесть растущее число учений в военном планировании.