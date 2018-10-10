Нидерланды заявили о провокациях России на учениях НАТО

Глава управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри заявил, что российские военные корабли и самолеты якобы провоцируют британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.

Так, по его словам, российские военные корабли проявляли большую активность во время отработки морской пехотой Нидерландов упражнений в рамках программы по защите от баллистических ракет, передает РИА «Новости».

Кроме того, по мнению Макмутри, российские самолеты также пролетают очень близко к кораблям НАТО, обозначая таким образом свое присутствие. Генерал настаивает, что такие действия можно называть «провокацией».

На прошлой неделе в российском МИДе заявили, что Москва учитывает в своем военном планировании запланированные в Норвегии учения НАТО Trident Juncture.

Учения НАТО пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тыс. военных из 30 стран. Альянс в рамках учений намерен провести около 20 «экспериментов».