НАТО запланировало десятки «экспериментов» на учениях у границ России

Североатлантический альянс намерен провести около 20 «экспериментов» в рамках крупнейших за последние годы учений у российских границ Trident Juncture («Единый трезубец»).

«Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей», – говорится в сообщении командования.

Известно, в качестве одно из экспериментов рассматривается отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тыс. военных из 30 стран, передает РИА «Новости».

Отметим, что в США крупнейшие учения НАТО назвали «посланием России».

В самом НАТО также заявляли, что ожидают «испытания от России» на этих учениях.