В США крупнейшие учения НАТО назвали «посланием России»

НАТО готовится к крупнейшим совместным военным учениям за несколько десятилетий, при этом делая акцент на «силе и прозрачности»; российские наблюдатели приглашены, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание, пишет Business Insider.

В преддверии учений Trident Juncture в Норвегии, в которых примут участие 45 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, 60 кораблей и 150 самолетов из 31 страны, НАТО сделало акцент на «силе и прозрачности», чтобы они «смогли как можно лучше усвоить послание», приводит RT текст статьи американского издания.

Адмирал ВМС США Джеймс Фогго, командующий учениями, выразил надежду на то, что Россия примет приглашение, так как это в ее интересах – увидеть, что делает альянс.

«Они многое узнают. Я хочу, чтобы они приехали и посмотрели, насколько хорошо союзники по НАТО и их партнеры работают вместе», – заявил он.

По его словам, у НАТО есть «сильное сдерживающее сообщение», которое «отправят» России.

«Они поймут, что мы очень хорошо относимся к тому, что делаем, и это будет иметь сдерживающий эффект для любой страны, которая захочет пересечь эти границы, но в частности для одной страны», – добавил Фогго.

При этом, по данным издания, Россия пока не приняла приглашение.

Фогго добавил, что это самые масштабные учения НАТО с 2002 года.

Накануне министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 являются стабилизирующим фактором и не будут беспокоить Россию.

В НАТО также заявляли, что ожидают «испытания от России» на этих учениях.

Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.