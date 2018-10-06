В минобороны Финляндии назвали учения НАТО стабилизирующим фактором

Крупнейшие учения НАТО Trident Juncture 2018 являются стабилизирующим фактором и не будут беспокоить Россию, считает министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте.

«Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию. Наоборот, они посылают мощный сигнал, что НАТО – оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну. Я считаю, что данные маневры являются скорее стабилизирующим фактором, и хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнерами», – цитирует RT интервью Ниинисте изданию Iltalehti.

Он считает, что учения не должны усилить напряженность между Россией и Западом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала наращивание военного присутствия НАТО в Норвегии.

В НАТО заявляли, что ожидают «испытания от России» на этих учениях.

рупнейшие учения НАТО, в которых примут участие более 40 тыс. человек из 30 стран, пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.