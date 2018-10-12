Россия учтет растущее число учений НАТО в Европе в своем военном планировании

Москва учитывает в своем военном планировании запланированные в Норвегии учения НАТО Trident Juncture, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, в своем военном планировании «Россия все учитывает», передает РИА «Новости».

«Военные учения – а количество их увеличивается с каждым годом – это новый элемент построения НАТО в Европе. Мы также учитываем и другие усилия, которые предпринимает НАТО по укреплению своих военных возможностей в Европе. Прежде всего, это касается создания новых объектов строения инфраструктуры, снятия препонов и повышения возможности для оперативной переброски войск», – сказал замминистра.

Он отметил, что эти шаги по развертыванию новых контингентов вблизи российских границ создают новую военную реальность, которую Москва учитывает в полной мере в нашем военной планировании.

Грушко обратил внимание, что учения предусматривают сочетание оборонительных и наступательных операций в борьбе с сопоставимым противником. При этом, если посмотреть на карту, где будут проводиться учения, то, по словам Грушко, сомнений не должно быть, кого НАТО имеет в виду под сопоставимым противником.

«Мы от диалога никогда не уходили. ... Но, к сожалению, НАТО не только не идет на конкретное обсуждение наших идей и не делает главное, что нужно делать – восстановить нормальные рабочие контакты по военной линии», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс намерен провести около 20 «экспериментов» в рамках крупнейших за последние годы учений у российских границ Trident Juncture.

Учения пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тыс. военных из 30 стран.