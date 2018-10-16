К берегам Норвегии подошел авианосная ударная группа США

Авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении восьмой ударной группы ВМС США вошел в территориальные воды Норвегии; он примет участие в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture.

Информацию об участии авианосца в учениях подтвердил командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго, передает «Российская газета».

Вместе с «Гарри Трумэном» замечены десантный корабль «Иводзима», вертолетоносец «Нью Йорк» и еще несколько судов.

Маневры с участием авианосца начнутся в Норвегии 25 октября. В них планируется задействовать более 51 человек, в том числе авиацию, флот и сухопутные войска.

Учения пройдут за тысячу километров от российской границы, воздушные операции будут приближаться к России не ближе, чем на 500 километров, сказал глава объединенного штаба норвежской армии Руне Якобсен.

В сентябре 2018 года атомный авианосец «Гарри Трумэн» выполнял задачи в Средиземном море.

Тогда же стало известно о снижении боеготовности авианосцев США, исследователи сообщали, что корабли подобного типа в американском флоте больше тратят время на техобслуживание, чем на походы.