Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

По словам командующего шестым флотом Лайзы Франчетти, в ходе пребывания АУГ в Средиземноморье планируется отработать «весь спектр морских операций», передает РИА «Новости».

В пресс-службе флота уточнили, что операции проводятся в целях поддержки союзников Соединенных Штатов по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке.

Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

В настоящее время в Средиземном море находятся несколько боевых кораблей стран НАТО.

Напомним, в воскресенье корабли тактической группы НАТО приблизились к берегам Сирии.