Корабли тактической группы НАТО приблизились к Сирии

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО передислоцировались ближе к берегам Сирии и сейчас осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья, следует из данных западных морских мониторинговых ресурсов.

Сейчас в Восточном Средиземноморье находятся фрегаты ВМС Нидерландов «Де Рейтер», ВМС Канады «Вилль де Квебек» и ВМС Греции «Элли», передает «Интерфакс».

Также в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США – «Карни», «Росс» и «Уинстон Черчилль», а также флагман 6-го оперативного флота штабной корабль «Маунт Уитни».

12 сентября в акваторию Средиземного моря также вошел ракетный эсминец США «Балкли».

В России не исключают возможности нового удара США по Сирии в связи с приближением американской авианосной ударной группировки к берегам САР.