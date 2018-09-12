В Средиземное море вошел ракетный эсминец США с «Томагавками»

Эсминец ВМС США «Балкли» с крылатыми ракетами «Томагавк» вошел в акваторию Средиземного моря.

По данным системы мониторинга судов, американский ракетный эсминец держит курс на восточную часть Средиземного моря, сообщает «Интерфакс».

Источники сообщают, что «Балкли» может быть оснащен как минимум 56 ракетами «Томагавк». Корабль входит в состав авианосной ударной группы ВМС США.

Во вторник в Средиземное море вошел флагман 6-го флота ВМС США командный корабль «Маунт Уитни».

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что нельзя исключать возможности нового удара США по Сирии в связи с приближением американской авианосной ударной группировки к берегам САР.