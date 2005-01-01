США заподозрили в подготовке к новому удару по Сирии

Исключать возможности нового удара США по Сирии нельзя, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя приближение американской авианосной ударной группировки к берегам Сирии.

«Как военный человек я могу сказать: исключать этого нельзя», – сказал Шаманов, отвечая на вопрос о том, не готовятся ли США к новому удару по Сирии, передает РИА «Новости».

По его словам, ничего хорошего в этом нет, и России «не следует расслабляться, имея свою хоть и небольшую группировку в Сирии».

Он добавил, что повлиять на это Россия не может. «Но вместе с тем наращивание мускулов в этом районе приведет только к нагнетанию обстановки. Вообще все эти противоречивые действия, как по Корейскому полуострову, так и по району Ирака и Сирии, продолжают оставлять вопросы, ради чего все это делается. С одной стороны, садятся с корейцами за стол переговоров, в другом месте давайте поиграем мускулами», – сказал он.

Напомним, в воскресенье авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Гарри Трумэн», вошла в восточный район Средиземного моря под предлогом борьбы против террористической организации «Исламское государство*».

Ранее сообщалось, что АУГ в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться в Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев.