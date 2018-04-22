Командование ВМС США сломало порядок ротации авианосцев из-за России

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев, сообщает издание Defense News.

По данным издания, возможный отказ от передислокации авианосца «Гарри Трумэн» в Персидский залив в рамках регулярной ротации все еще рассматриваются военным командованием ВМС США на самых высоких уровнях на фоне планов Пентагона «использовать свои силы для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая», передает ТАСС.

Если командование решить оставить АУГ в Средиземноморье, то это нарушит порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, введенный еще во время операции «Буря в пустыне» (1991 год).

«Присутствие авианосца рядом с российскими стратегическими интересами также тесно связано с недавно представленной Стратегией национальной обороны, в которой заявлено, что «стратегическое соперничество между государствами, теперь становится главным вопросом для национальной безопасности США», отмечает издание.

Напомним, в субботу авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в Средиземном море.

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