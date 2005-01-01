Авианосная группа США во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в Средиземное море

В воскресенье авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США вошла в восточный район Средиземного моря, сообщили в понедельник американские ВМС.

Возглавляет группу авианосец «Гарри Трумэн», передает ТАСС.

Как заявил командующий группы контр-адмирал Юджин Блэк, АУГ вернулась для борьбы против террористической организации «Исламское государство*».

По словам Блэка, возвращение АУГ – «это мощный сигнал партнерам» США, который должен продемонстрировать, что Вашингтон «привержен миру и безопасности в регионе и везде, где существует угроза международного терроризма».

В ВМС США заявили, что палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам, демонстрируя мобильность и боеспособность флота.

Напомним, сообщалось, что АУГ во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться в Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал это решение усилением давления на Россию и Сирию.