Военный эксперт оценил планы США оставить авианосец в Средиземном море

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко планы Вашингтона оставить авианосец «Гарри Трумэн» в Средиземном море.

В комментарии RT эксперт назвал это решение усилением давления на Россию и Сирию. По словам Коротченко, данное событие является «крайне опасной тенденцией». «Наличие достаточно мощного авианосца в Средиземноморье позволяет США в случае какой-то новой провокации против Башара Асада задействовать уже более сильный ударный компонент», – сказал он.

По мнению Коротченко, такие решения американской стороны показывают, что в Вашингтоне не намерены отказываться от силовых методов в отношении Дамаска.

Ранее в воскресенье стало известно, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев.