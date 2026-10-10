Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Во Флориде и Алабаме два человека погибли из-за урагана «Исаиас»
В американских штатах Флорида и Алабама не менее двух человек стали жертвами урагана «Исаиас», накрывшего побережье шквалистым ветром, сообщает The New York Times (NYT).
По данным NYT, в результате падения деревьев на дома погибли женщина в округе Эскамбия штата Флорида и житель округа Джефферсон в Алабаме, передает ТАСС.
Ураган вышел на сушу вблизи города Дестин во Флориде в пятницу вечером. Сейчас он движется на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. Синоптики прогнозируют, что стихия постепенно ослабнет в течение субботы и рассеется к воскресенью.
Ранее Министерство энергетики США предупредило, что шторм несет серьезную угрозу для добычи нефти и газа, а также может нарушить работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотни тысяч жителей Флориды и Алабамы остались без света из-за урагана.
В пятницу стихия в Атлантическом океане усилилась до третьей категории.
Власти Флориды и Джорджии ввели режим чрезвычайной ситуации.