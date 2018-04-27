Ударная авианосная группа США вошла в Средиземное море

Ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн», в пятницу вошла в акваторию Средиземного моря, свидетельствуют данные системы международного мониторинга передвижения морских судов.

По данным британских наблюдателей, вместе с «Гарри Трумэном» в Средиземное море проследовали ракетный крейсер ВМС США «Норманди», эсминец «Форрест Шерман» и немецкий фрегат «Гессен», передает «Интерфакс».

На прошлой неделе стало известно, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал это решение усилением давления на Россию и Сирию.