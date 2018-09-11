Командный корабль ВМС США вошел в Средиземное море

Флагман 6-го флота ВМС США командный корабль «Маунт Уитни» вошел в порт Салоники с визитом на несколько дней, сообщила пресс-служба флота.

По данным наблюдателей, в восточной части акватории Средиземного моря сейчас находятся ракетные эсминцы ВМС США «Карни», «Росс» и «Уинстон Черчилль», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», передает «Интерфакс».

Также в Средиземном море размещены как минимум три ударные атомные подлодки класса «Лос-Анджелес» США.

В целом, по оценкам наблюдателей, в Средиземном море силы США располагают 148 крылатыми ракетами «Томагавк», способными поразить цели в Сирии.

На прошлой неделе ударная атомная подводная лодка ВМС США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес», оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», направилась из Гибралтара на Восточное Средиземноморье.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что нельзя исключать возможности нового удара США по Сирии в связи с приближением американской авианосной ударной группировки (АУГ) к берегам САР.