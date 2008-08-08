К берегам Сирии направилась третья атомная подлодка ВМС США с «Томагавками»

Ударная атомная подводная лодка ВМС США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес», оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», из Гибралтара взяла курс на Восточное Средиземноморье, следует из данных морских мониторинговых ресурсов этой британской территории.

По их данным, подлодка обогнула мыс Европа на юге Гибралтара и отправилась в восточном направлении, передает «Интерфакс».

В акватории Средиземного моря находятся две американские атомные подводные лодки с «Томагавками», а также оснащенные этими ракетами эсминцы «Карни» и «Росс». К берегам Сирии направляется и ракетный эсминец с управляемым ракетным оружием класса «Арли Берк» «Уинстон Черчилль».

В пятницу стало известно, что США подготовили предварительный перечень объектов в Сирии для нанесения по ним ударов.