США подготовили список целей для ударов по Сирии

Американская телекомпания CNN утверждает, что Соединенные Штаты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, по которым будут нанесены удары с воздуха, если решение об этом примет глава Белого дома Дональд Трамп.

Телекомпания утверждает, что Трамп пока не принял решение о нанесении воздушных ударов по Сирии, однако ВС США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химическое оружие, прежде всего при военной операции правительственных войск в провинции Идлиб, передает ТАСС.

Ранее Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся «химической» провокации в Сирии.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в «нагнетании страстей» вокруг Идлиба. Комментируя возможные удары возглавляемой США коалиции по Сирии, он посоветовал Западу не играть с огнем.