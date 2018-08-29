Лавров заявил о «нагнетании США страстей» вокруг сирийского Идлиба

Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, несмотря на то, что у Дамаска не может быть химоружия, поскольку США и Франция его уже уничтожили, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас, когда американцы начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба и вновь грозятся правительству (Сирии) карами, если оно применит химическое оружие, мы спросили: «Откуда же у него химическое оружие, если вы с французами и англичанами в прошлом году все уничтожили?». Знаете, что нам ответили? Нам американцы ответили: «Это сказали французы, мы так не говорили», – сказал Лавров.

Отметим, что в последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. По данным независимых источников, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Лавров также отметил, что Россия и США обсуждают ситуацию вокруг сирийского Идлиба, она затрагивалась в ходе контактов российской стороны с госсекретарем Майком Помпео и помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

Также Ларов сообщил, что обсудил со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном.

«Мы обменялись мнениями о ситуации, которая складывается вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась политическими, дипломатическими методами», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Лавров также отметил, что президент России Владимир Путин помнит о приглашении в Саудовскую Аравию. «Договорились, что конкретные сроки и другие детали этого визита будут дополнительно согласованы по дипломатическим каналам», – сказал Лавров.