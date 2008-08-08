Пентагон сообщил об обсуждении с Россией предотвращения химатаки в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США обсуждают с Россией предотвращение потенциального применения химоружия в Сирии.

«Я уверяю вас, Госдепартамент поддерживает активную связь с Россией с целью заручиться [поддержкой] для предотвращения этого [применения химоружия в Идлибе]», – сказал Мэттис, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее в Пентагоне назвали пропагандой российское сообщение о том, что США готовят удар по Сирии.

Накануне Минобороны сообщало, что в населенный пункт Кафер-Зайта в сирийском Идлибе прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшее время.