Пентагон открестился от подготовки к удару по Сирии

Взгляд
28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
Разделы

Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия приближается к исчезновению

Современная Молдавия – это тираническая олигархия, вся власть в стране принадлежит мультимиллионеру Владимиру ПлахотнюкуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Молдавия отмечает главный национальный праздник. В 1991 году, вскоре после путча в Москве, кишиневские власти приняли декларацию независимости, которая, как и декларации прочих республик СССР, была оперативно признана мировым сообществом. По состоянию на 2018 год видно: эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению. Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

    Как банки зарабатывают на пенсионерах?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 27 комментариев

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров объяснил суть высказываний Трампа о «Северном потоке – 2»
          Путин рассказал о новых центрах развития науки в РоссииЧасовой застрелил напавшего на воинский эшелон в ЗабайкальеПентагон открестился от подготовки к новому удару по СирииРыбий мор начался на Украине
          Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику РоссииРоссия предложила Украине обменяться задержанными морякамиТрамп и Меркель обсудили Идлиб и УкраинуГлава МИД Канады отменила визит на Украину
          Ефимова назвала преимущества тренировок в США: с пофигизмом и удовольствиемМинобороны предложило разрешить бронетехнике ездить по общим дорогамЭкс-сотрудник ЦРУ оценил заявление разведки США о «кремлевских информаторах»Американский военный назвал главную угрозу для армии США

          Главная тема


          Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

          национальный приоритет


          Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв

          «спокойно и прагматично»


          Лавров рассказал об ответе на новые санкции США

          «промежуточный этап»


          Глава Генштаба Украины обесценил «самый страшный разгром» украинских военных

          «неправильно ведем себя»


          Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

          «знаете, с кем имеете дело?»


          Основатель Pink Floyd оценил желающих воевать с Россией

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          Азовское море


          Украинский адмирал обвинил Россию в провоцировании народных бунтов

          «ахиллесова пята»


          США объявили национальную зависимость от космоса

          «антибелый расизм»


          Елена Кондратьев-Сальгеро: Приёмчик «жертвы харассмента» у журналистки не прокатил

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Пентагон открестился от подготовки к удару по Сирии

             28 августа 2018, 00:48
          Фото: Ron Sachs/CNP/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал сообщение Минобороны России о том, что США наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии.

          Он назвал российское сообщение пропагандой, заявив, что информация «о наращивании военных возможностей» не соответствует действительности, передает ТАСС.

          Как подчеркнул Пэхон, заявление Пентагона «не означает, что США не готовы дать ответ», если поступит приказ американского президента Дональда Трампа.

          Пентагон выразил надежду на то, что «российские корабли в Средиземном море будут осуществлять маневры безопасно, профессионально и в соответствии с международными законами».

          По словам Пэхона, Вашингтон беспокоят сообщения из открытых источников о том, что Дамаск может готовить «наступательную операцию против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе». Пэхон также подчеркнул «обеспокоенность дальнейшим незаконным применением химического оружия».

          Он пояснил, что Пентагон не предоставляет информацию о «будущих военных действиях» или о возможной реакции на «химические атаки Асада».

          Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............