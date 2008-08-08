Пентагон открестился от подготовки к удару по Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал сообщение Минобороны России о том, что США наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии.

Он назвал российское сообщение пропагандой, заявив, что информация «о наращивании военных возможностей» не соответствует действительности, передает ТАСС.

Как подчеркнул Пэхон, заявление Пентагона «не означает, что США не готовы дать ответ», если поступит приказ американского президента Дональда Трампа.

Пентагон выразил надежду на то, что «российские корабли в Средиземном море будут осуществлять маневры безопасно, профессионально и в соответствии с международными законами».

По словам Пэхона, Вашингтон беспокоят сообщения из открытых источников о том, что Дамаск может готовить «наступательную операцию против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе». Пэхон также подчеркнул «обеспокоенность дальнейшим незаконным применением химического оружия».

Он пояснил, что Пентагон не предоставляет информацию о «будущих военных действиях» или о возможной реакции на «химические атаки Асада».