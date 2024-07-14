Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал RT, что все возможные огневые точки должны выявляться и контролироваться соответствующей службой. Также он указал, что при просмотре ролика со стрельбой, он не увидел «ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву».

Фефелов указал на то, что телохранители допустили ряд ошибок после того, как Трамп был ранен. Эксперт назвал подозрительным то, что вначале сотрудники охраны уронили Трампа и «закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову».

Экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT рассказал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения в сети о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа. Он отметил, что «секретная служба была удивительно — если не подозрительно – медленной в защите президент».

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».