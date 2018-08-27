В Минобороны рассказали о подготовке США к удару по Сирии

Вашингтон продолжает наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке на фоне подготовки в Идлибе провокации с якобы применением химического оружия, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что нахождение в Средиземном море американского эсминца с 28 ракетами «Томагавк» позволяет нанести удары по всей территории Сирии, передает РИА «Новости».

Накануне Минобороны сообщило, что в населенный пункт Кафер-Зайта в сирийском Идлибе прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие два дня.