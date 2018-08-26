Россия узнала о работе «ряженых спасателей» из «Белых касок» по инсценировке «химатаки»

В населенный пункт Кафер-Зайта в сирийском Идлибе прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие два дня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что после инсценировки химатаки «ряженые спасатели» из «Белых касок» намерены снять сюжеты для зарубежных СМИ.

«В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ», – сказал он.

Конашенко заявил, что внерегиональные силы готовят крупные провокации в Сирии с использованием отравляющих веществ, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и сорвать мирный процесс.

Накануне Конашенко также сообщал, что «Джебхат Ан-Нусра» собирается провести очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан САР при помощи британских спецслужб.