Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

Tекст: Вера Басилая

В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».