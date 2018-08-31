Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся «химической» провокации в Сирии

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 02:19  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США

Идлиб остается последним рубежом сирийского конфликта, и Дамаск близок к победе как никогдаФото: Khalil Ashawi/Reuters
«Если мы посмотрим на действия России за последние три года с момента начала спецоперации в Сирии, то можно снять шляпу перед целеустремленностью и продуманностью всех этих действий», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он пояснил, почему США так настойчиво пытаются повлиять на завершающую стадию затяжного конфликта. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...

Не боялся ни санкций, ни обстрелов

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Стивена Кинга в «Бесплодных землях» есть очень подробное описание того, как рушится один из лучей, на которых держится мир. Вот Кобзон и был одним из этих лучей. Подробности...
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      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся «химической» провокации в Сирии

          31 августа 2018, 01:25

          Текст: Антон Никитин

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          Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва передала генеральному директору организации Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия.

          Постпред России при ОЗХО отметил, что сценарий провокации хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года, передает ТАСС.

          «Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором. Нам известно, и Министерство обороны России на этот счет сделало заявление, куда перебрасываются эти вещества, уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации «Белые каски», и в любой момент это может произойти», – предупредил российский дипломат.

          Он сообщил, что представители России передали необходимую информацию на этот счет генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. Помимо этого, по его данным, имеющиеся материалы по этому вопросу были направлены в техсекретариат организации представителями Сирии.

          «Нам обещали эти материалы очень внимательно изучить, – заметил российский дипломат, выразив надежду, что техсекретариат ОЗХО действительно серьезно к этому отнесется и примет соответствующие шаги.

          Шульгин призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить эту ужасную трагедию, которой хотят воспользоваться противники президента Сирии Башара Асада для продвижения своих узкокорыстных целей – свержения законных властей.

          Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в «нагнетании страстей» вокруг Идлиба. Он подчеркнул, что Москва жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийской провинции, находящейся под контролем боевиков.


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