Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся «химической» провокации в Сирии

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва передала генеральному директору организации Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия.

Постпред России при ОЗХО отметил, что сценарий провокации хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года, передает ТАСС.

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором. Нам известно, и Министерство обороны России на этот счет сделало заявление, куда перебрасываются эти вещества, уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации «Белые каски», и в любой момент это может произойти», – предупредил российский дипломат.

Он сообщил, что представители России передали необходимую информацию на этот счет генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. Помимо этого, по его данным, имеющиеся материалы по этому вопросу были направлены в техсекретариат организации представителями Сирии.

«Нам обещали эти материалы очень внимательно изучить, – заметил российский дипломат, выразив надежду, что техсекретариат ОЗХО действительно серьезно к этому отнесется и примет соответствующие шаги.

Шульгин призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить эту ужасную трагедию, которой хотят воспользоваться противники президента Сирии Башара Асада для продвижения своих узкокорыстных целей – свержения законных властей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в «нагнетании страстей» вокруг Идлиба. Он подчеркнул, что Москва жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийской провинции, находящейся под контролем боевиков.