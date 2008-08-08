Россия направила Западу «жесткое» предупреждение по поводу Идлиба

Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя возможные удары по Сирии.

«Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», – передает слова Лаврова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России также предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.

Накануне Лавров заявил, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, хотя у Дамаска не может быть химоружия.