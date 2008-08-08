Москва предостерегла Запад от военной агрессии против Сирии

В Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему и окончательной ликвидации террористов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В то же время Захарова отметила, что провокации Запада и военная агрессия против Сирии нанесут тяжелейший удар по политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.

Захарова сообщила, что в Сирии может быть начат реальный политический процесс, произойти оживление политической активности, а беженцы и внутренне перемещенные лица смогут вернуться на родину, передает РИА «Новости».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что провокации Запада и военная агрессия против Сирии нанесут тяжелейший удар по политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности. Она сказала, что завершающая стадия сценария, который сейчас разыгрывает Запад, – это ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам.

«Последствия игр с огнем непредсказуемы. Не каждый раз такое может сойти с рук», – предупредила Захарова.

По ее словам, Москва хотела бы, чтобы ее партнеры по Сирии действовали более решительно в борьбе с терроризмом.

Захарова подчеркнула, что Дамаск не обладает возможностями для использования химического оружия, так как весь арсенал был уничтожен, и сделано это было под международным контролем. «У Дамаска уже даже физически нет возможностей для этого», – сказала Захарова.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон «нагнетает страсти» вокруг сирийского Идлиба, несмотря на то, что у Дамаска не может быть химоружия, поскольку США и Франция его уже уничтожили.