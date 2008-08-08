В Средиземное море вошла ударная подлодка ВМС США с ракетами «Томагавк»

По данным мониторинговых ресурсов Гибралтара, у южного пирса порта этой британской заморской территории пришвартовалась ударная атомная подводная лодка ВМС США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес», оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», передает «Интерфакс».

Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США – «Карни» и «Росс», также оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

По состоянию на январь 2018 года в состав ВМФ США входили 32 подводные лодки типа «Лос-Анджелес». Субмарины, построенные после 1982 года, в том числе АПЛ «Ньюпорт ньюс», оборудованы 12 вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет «Томагавк», имеющими дальность действия 1600 км (в неядерном оснащении).

Накануне официальный представитель МИД России предостерегла Запад от военной агрессии в отношении Сирии, отметив, что возможный удар по республике нанесет тяжелейший ущерб политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.