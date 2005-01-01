Стало известно о снижении боеготовности американских авианосцев

Авианосцы США проводят больше времени на техобслуживании, чем в боевых походах, пишет Business Insider.

До 25-летнего минимума снизилась скорость развертывания авианосцев США, которые больше времени проводят в порту или на техобслуживании, передает Business Insider со ссылкой на исследование института ВМС США.

В 2018 году, по данным исследования, были развернуты только около 15% авианосцев ВМС США. «Военно-морской флот не видел таких низких показателей с 1992 года, сразу после распада Советского Союза и завершения холодной войны», – сообщает издание.

Признаки потенциальных проблем появились пару лет назад. Когда в декабре авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Ближний Восток, США впервые со времен Второй мировой войны оказались без единого боеготового авианосца. Это продолжалось около недели.

С 2000 по 2016 год американские авианосцы простаивали 1300 рабочих дней, а это равно семи полугодовым морским походам, передает USNI News со ссылкой на отчет правительства США за 2017 год.

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» будет находиться на техобслуживании до 2019 года, что в втрое дольше, чем ожидалось.

Отмечается, что более половины американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, остающиеся основной авиационных эскадрилий, сейчас не способны участвовать в миссиях.

Представители ВМС считают, что флот платит высокую цену за чрезмерное использование в миссиях против террористов после 11 сентября 2001 года.

В то же время Китай и Россия, отмечает издание, наращивают боевые возможности на море.

Ранее в сентябре авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море.

В июне американские СМИ рассказывали о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.