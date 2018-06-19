Стало известно о боевых возможностях новейшего американского авианосца

Американские СМИ рассказали о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.

По данным National Interest, одним из основных усилений USS Ford» является наличие двух атомных реакторов AB1, обеспечивающих корабль 600 мегаваттами электроэнергии, передает РИА «Новости».

Мощные реакторы позволили установить на авианосце электромагнитную катапульту EMALS и электромеханический аэрофинишер AAG, имеющие меньший вес и размеры и обеспечивающую более быстрый взлет и посадку самолетов.

На авианосце установлена самая современная во всем флоте США радарная система Dual Band Radar (DBR), состоящая из двух радаров AN/SPY-3 и S-Band Volume Surveillance Radar.

Из вооружения на авианосце установлены две пусковых установки контейнерного типа Mk 29 на восемь ракет ESSM каждая, два корабельных ЗРК RAM, четыре комплекса Phalanx.

Воздушное крыло USS Ford составляют две эскадрильи бортовых истребителей F-35C, две эскадрильи бортовых штурмовиков F/A-18E/F «Супер Хорнет», пять палубных самолетов EA-18 «Гроулер», два палубных транспортных самолета Грумман C-2 Грейхаунд и восемь вертолетов MH-60S Seahawk.

Авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью около 13 млрд долларов считается самым дорогим военным кораблем в мире. Его строительство началось в 2009 году, к сентябрю 2014 года корабль должен был быть готов. Впоследствии этот срок был перенесен на сентябрь, а затем ноябрь 2016 года. В связи с вечным перенесением сроков эксперты предположили, что авианосец устареет раньше, чем его достроят.

Напомним, в июне 2017 года сообщалось, что новейший и самый дорогой авианосец США USS Gerald R. Ford столкнулся с «проблемами в основных вещах», в том числе со взлетом с полетной палубы истребителей и их посадкой.