Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

Военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», – цитирует РИА «Новости» выступление Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Для усиления военного присутствия, отметил министр, НАТО использует миф о российской угрозе.

По словам Шойгу, масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО у границ России растут. «Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера», – цитирует министра ТАСС.

К этому, сказал он, также привлекаются и внеблоковые страны.

Шойгу отметил, что для проведения крупных военных учений НАТО выбирает территории все ближе к российским границам.

Также альянс увеличил численность сил и средств, задействованных в учениях «Единый трезубец» в Норвегии. «По уточненным данным это 50 тыс. военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники», – пояснил он.

Министр сообщил, что Запад предпринимает действия по повышению военной мобильности с целью обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы.

Для приема и размещения войск усиления, по его словам, в балтийских и восточноевропейских государствах созданы координационные центры, подготовлены аэродромы, модернизированы морские порты. Также формируется система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», – отметил он.

Кроме того, по словам министра, НАТО увеличила разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе. «Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз».

По мнению Шойгу, при содействии Запада была расшатана обстановка в Ближневосточном регионе. Это позволило создать в Сирии «настоящий оплот терроризма».

Изменить ситуацию в стране удалось благодаря России. В частности, уточнил он, были разгромлены крупные террористические формирования, освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы жизненно важные коммуникации.

«В ходе конфликта мы приобрели бесценный опыт, которым готовы поделиться. Сегодня прилагаем максимальные усилия для налаживания в Сирии мирной жизни, создаем условия для политического урегулирования кризиса и оказываем гуманитарную помощь населению», – сказал он.

Шойгу добавил, что Россия приветствует участие партнеров в этом процессе.

Крупнейшие за 30 лет учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября. В рамках учений в НАТО запланировали десятки «экспериментов» у российских границ.

Министр обороны Великобритании подчеркнул важность проходящих в «самых сложных условиях» учений в «эпоху усиления угроз».

В свою очередь Москва осудила усиление активности НАТО в Норвегии и пообещала учесть растущее число учений в военном планировании.