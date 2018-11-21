В США назвали потенциальные точки начала третьей мировой войны

Четыре наиболее «горячие» точки мира могут стать очагом для начала третьей мировой войны, написал профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье для журнала National Interest.

Фарли считает, что одним из потенциально опасных регионов является Южно-Китайское море, где идет противостояние США и Китая, передает РИА «Новости».

Пока между странами идет торговая война, которая ограничивается экономическими санкциями и спорами о тарифах, но может выйти за эти рамки.

Еще одной взрывоопасной точкой Фарли считает Украину. По его словам, недавний инцидент в Керченском проливе вызвал рост напряженности в регионе.

Он отметил, что Россия вряд ли заинтересована в нарушении статуса-кво перед выборами на Украине. Но, полагает он, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, учитывая сохранение напряженности между США и Россией.

Третьей «горячей» точкой эксперт назвал Персидский залив. Опасность связана с ростом экономического давления США на Иран, а также с конфликтами в Йемене и Сирии. Фарли считает, что любое проявление нестабильности в этом стратегическом регионе может привести к открытому столкновению между США, Россией и Китаем.

Очагом напряженности остается и Корейский полуостров. По мнению Фарли, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент. Также корейский вопрос затрагивает интересы Китая и Японии.

Фарли считает, что «горячие точки» со временем могут возникнуть и в других регионах.

Он отметил, что кризис американской военной гегемонии и сложившегося мирового порядка свидетельствует о том, что ближайшее будущее, возможно, будет более опасным, чем недавнее прошлое.

Ранее в субботу британский таблоид Daily Express опубликовал статью, в которой рассказал о двигающемся в сторону Азова российском фрегате на фоне угрозы «третьей мировой войны между Москвой и Украиной».

В октябре польский депутат Европарламента Януш Корвин-Микке писал, что скоро начнется новая мировая война, и предрек России союз с Европой.

В сентябре британские журналисты, описывая вооружения перспективного Су-57, сочли его «предупреждением Третьей мировой войны».