Миллионеры США подготовились к ядерной войне с Россией

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
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Миллионеры США подготовились к ядерной войне с Россией

Бункер класса «люкс» в Канзасе обойдется вам в 3 миллиона долларовФото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press
На фоне резкого охлаждения отношений между РФ и США активизировались т.н. «выживальщики»: они строят убежища, бронируют места в бункерах и запасаются продуктами на случай ядерной войны. Но американцы побогаче были готовы к концу света заранее: для тех, кто планирует пережить ядерный апокалипсис, в США созданы все условия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Коричневые дожди прошли на Кубани

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          Миллионеры США подготовились к ядерной войне с Россией

          Бункер класса «люкс» в Канзасе обойдется вам в 3 миллиона долларов   2 апреля 2018, 08:06
          Фото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press
          Текст: Виктория Никифорова

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          На фоне резкого охлаждения отношений между РФ и США активизировались т.н. «выживальщики»: они строят убежища, бронируют места в бункерах и запасаются продуктами на случай ядерной войны. Но американцы побогаче были готовы к концу света заранее: для тех, кто планирует пережить ядерный апокалипсис, в США созданы все условия.

          В статусных англосаксонских СМИ эта тема до сих пор проходит по разряду табу, и только «желтая пресса» периодически пишет о чудаках-миллионерах, покупающих себе угодья на случай «апокалипсиса». Меж тем, рядовые граждане США всерьез раздумывают о том, как будут спасаться в случае ядерной или гражданской войны. Застройщики идут им навстречу и предлагают широкий выбор убежищ «судного дня» – от спартанских общаг в заброшенных газопроводах до бункеров класса «люкс» по заоблачным ценам.

          Тренд на бункеры миллиардеры создали еще в начале нулевых. Моду подхватили звезды Голливуда и богачи калибром помельче. Все они вдохновлялись книжкой «Суверенный индивид: Осваивая переход к информационному веку», которую в 1997 году написали два англичанина – финансист Джеймс Дейл Дэвидсон и журналист лорд Уильям Рис-Могг. Подзаголовок этого футуристического трактата гласил: «Как выжить и преуспеть при крахе государства всеобщего благосостояния».

          Стратегии Дэвидсона и Рис-Могга нашли спрос у «выживальщиков» по всему миру, благо многие прогнозы авторов сбылись с поразительной точностью. Например, они предсказали появление криптовалют, которые заместят обычные деньги. И при этом указали на Австралию и Новую Зеландию как идеальные убежища для тех, кто хочет спастись от ядерных конфликтов, гражданских войн и краха экономики США (последняя тема – излюбленный «конек» Дэвидсона).

          Но главное очарование книги было в том, что она предписывала богатым людям в случае всемирной катастрофы. не отвлекаться на моральные предрассудки.

          Понятие «суверенный индивид» Дэвидсон и Рис-Могг позаимствовали у французского философа Жоржа Батая. Для него идеальными «суверенными индивидами» являются, например, герои маркиза де Сада, получавшие удовольствие только от нарушения всех законов и правил. Основной посыл этой Библии богатых выживальщиков был в том, чтобы окончательно освободить миллионеров от «химеры, именуемой совестью». Все равно традиционная мораль погибнет вместе с традиционными государствами. 

          С момента выхода книги цены на недвижимость в Австралии и Новой Зеландии увеличились на порядок – из-за высокого спроса. При этом подавляющее большинство инвесторов составили американцы. Один из магнатов Кремниевой долины, большой поклонник Толкиена Питер Тиль купил огромное поместье в Новой Зеландии на берегу озера Ванака. Огромные запасы пресной воды, чистый воздух и значительное расстояние от возможной траектории ядерных ракет – все это вывело Новую Зеландию в топ возможных убежищ на случай войны. После Тиля дома с огромными участками тем же купили себе режиссер Джордж Кэмерон и миллиардер Джулиан Робертсон.

          Кстати, граждане Новой Зеландии не в восторге от наплыва богатых инвесторов. Их раздражают цены на недвижимость, выросшие настолько, что местным жителям теперь не под силу купить себе новый дом. Возмущает их и то, что Тиль получил гражданство их страны, не выполнив ни одного из требований, которые предъявляется к рядовым иммигрантам.

          Некоторые опасаются могущества Тиля, который в случае какой-либо катастрофы может попытаться захватить всю Новую Зеландию в личное управление. В конце концов, «суверенный индивид» просто обязан игнорировать нормы морали и права.

          Убежища класса «люкс» обустраиваются и в других райских уголках планеты. Марк Цукерберг предпочел купить поместье в 750 акров на Гавайях. А основатель Oracle Ларри Эллисон мелочиться не стал и приобрел сразу 98% шестого по величине гавайского острова Ланаи, а заодно и личную авиакомпанию. Владение островом предполагает, что у тебя должен быть свой аэродром, на котором личный самолет будет прогревать двигатель сутки напролет.

          Для тех американских выживальщиков, которым подобное не по карману, в Канзасе предлагается шикарный кондоминиум «Выживание» в бывшей ракетной шахте. В 15-этажном жилом комплексе есть бассейн, спортзал, кинотеатр, классная комната, больница и даже тюрьма. Все это окружено по периметру оградой, по которой пропущен электрический ток, а также вышками, на которых должны сидеть снайперы. Стандартная квартира в «Выживании» площадью 170 кв.м стоит 3 миллиона долларов.

          Более бюджетный вариант – бункеры эконом-класса, которые компания Vivos («Живой») создала на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте. Под строительство занято 18 квадратных миль. В сети подземных бункеров смогут спрятаться от ядерного удара около 10 тысяч человек.

          Никаких бассейнов и спортзалов там, конечно, нет. Каждое помещение - это несколько крохотных спален и кухня-столовая. Мебель обтянута кожзаменителем, на стенах висят картины. В общем, скромно, но уютно. Застройщик просит за каждое убежище по 25 тысяч долларов.

          Еще дальше пошли создатели сети убежищ «Ранчо "Мужество"». Расположены они в таких экзотических местах, как, например, заброшенный газопровод. Условия содержания спартанские: деревянные двухэтажные нары, солдатские одеяла, голые цементные стены, страшная теснота. Зато застройщики обещают защиту от радиации, вирусов, химического и биологического оружия, а также непременную ограду с электротоком и снайперов для защиты от тех, кто попытается попасть в убежище, не заплатив за это. Аренда одной койки стоит всего тысячу долларов в год. А пока война не началась, застройщики позиционируют свое жилье как вариант для бюджетных каникул.

          Внутри кондоминиума «Выживание» (фото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press)
          Внутри кондоминиума «Выживание» (фото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press)

          Повышенным спросом пользуются бункеры «Ранчо "Мужество"», выстроенные недалеко от Вашингтона. Создатель сети полковник разведки в отставке Дрю Миллер уверен, что в этом году «существует 21-процентная вероятность глобальной катастрофы». «Надо быть идиотом, чтобы не думать о таком варианте развития событий», заявил он интервью британской газете «Экспресс».

          Значительная часть клиентов Миллера – это «профессионалы из Вашингтона», в том числе рядовые сотрудники ЦРУ и ФБР. В планах отставного полковника строительство еще 12 убежищ по всей стране, в каждом из которых смогут спрятаться от 50 до 500 человек.

          Во всем этом есть элемент некой игры. Богатые и бедные «выживальщики» обмениваются опытом в закрытых группах в социальных сетях, устраивают слеты и даже нечто вроде учений на случай конца света. Венчурный капиталист Марвин Ляо не любит огнестрельное оружие, и чтобы защитить свою семью, выучился стрелять из лука. А гендиректор сайта Reddit Стив Хафман с удовольствием рассказывает журналистам о том, что припас на случай глобальной катастрофы пару мотоциклов, оружие, патроны, консервы. И специально сделал лазерную коррекцию зрения: «Если наступит конец света, у меня будет чертова куча проблем с тем, чтобы достать очки или линзы».

          Конспиролог-выживальщик давно уже стал комическим типажом голливудского фильма. Но чем дальше, тем меньше в этом смешного. Американцы действительно живут в предощущении глобальной катастрофы. Это может быть и ядерный конфликт, и экономический крах, и межрасовая война. В любом случае, бункер из объекта роскоши превращается в предмет первой необходимости.


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