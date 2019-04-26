Трамп захотел заключить договор о ядерном оружии с Россией и Китаем

Глава американского государства Дональд Трамп намерен подготовить проект соглашения о сокращении ядерного оружия, в договоре предполагается участие не только США и России, но и Китая, сообщили в Белом доме.

Высокопоставленный источник CNN, рассказал, что, по мнению Трампа, договор «должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет».

По словам чиновника, прежде американские администрации «не пробовали» подобный подход, но и «того, что (Трамп) сделал, например, в отношении КНДР» они «сделать не пытались», передает ТАСС.

В феврале в Пентагоне признали, что новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные ДСНВ ограничения, Россия отказалась считать их предметом ДСНВ. Договор закончится 5 февраля 2021 года.

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