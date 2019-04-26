Трамп захотел заключить договор о ядерном оружии с Россией и Китаем

Взгляд
26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 04:09  |  vz.ru
Разделы

Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
Перейти а раздел…

Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 4 комментария

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

      Перейти а раздел…

      Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

      В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
      Подробности...

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп захотел заключить договор о ядерном оружии с Россией и Китаем
            Российскую нефть испортили запрещенными веществамиПутин дал серию поручений о развитии КрымаШаманов опроверг сообщения о замене погон в ВДВСтала известна позиция Украины на переговорах о дальнейшем транзите российского газа
            Эксперты объяснили, почему Путин заплатил Киму за подаренный мечВласти Узбекистана выступили против георгиевских лентЗеленский нашел скрытые мотивы в подсчете голосов на выборахСтало известно об ухудшении самочувствия Горбачева
            Макрон призвал сократить Шенгенскую зонуПутин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в КрымЛитва бессильна создать проблемы жителям Донбасса с российскими паспортамиКоманда Зеленского запланировала уволить пять министров

            Главная тема


            Встреча Путина и Кима оказалась полна символов и намеков

            проклятые 90-е


            США готовились полностью уничтожить российскую разведку

            «четкая система»


            ВОЗ признала «глобальный успех» России в одной из отраслей медицины

            «базовое право»


            Кононенко ответил на истерику «небратьев» из-за паспортов жителям Донбасса

            Видео

            «горькое разочарование»


            Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

            «Устал от идиотизма»


            Макаревич резко отреагировал на возможный запрет ввоза пармезана и хамона

            «не питает уважения»


            Афонские старцы назвали виновных в церковном расколе на Украине

            «ведь поверят»


            Соловьев прокомментировал слухи о своей огромной зарплате

            рынок вооружений


            Индонезия отказалась от украинского оружия в пользу российского

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            новая эпоха Донбасса


            Андрей Бабицкий: Россия приняла историческое решение для Донбасса

            хуторская экономика


            Антон Любич: Газ в обмен на поцелуи

            на ваш взгляд


            Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?

            Трамп захотел заключить договор о ядерном оружии с Россией и Китаем

               26 апреля 2019, 04:03
            Фото: Ron Sachs/Zuma/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Глава американского государства Дональд Трамп намерен подготовить проект соглашения о сокращении ядерного оружия, в договоре предполагается участие не только США и России, но и Китая, сообщили в Белом доме.

            Высокопоставленный источник CNN, рассказал, что, по мнению Трампа, договор «должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет».

            По словам чиновника, прежде американские администрации «не пробовали» подобный подход, но и «того, что (Трамп) сделал, например, в отношении КНДР» они «сделать не пытались», передает ТАСС.

            В феврале в Пентагоне признали, что новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные ДСНВ ограничения, Россия отказалась считать их предметом ДСНВ.

            Договор закончится 5 февраля 2021 года.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............