Пентагон признал, что российское супероружие не нарушает договор СНВ-3

Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

«Новый ДСНВ (СНВ-3) сформулирован таким образом, что он охватывает только существующие вооружения на момент вступления в силу в 2011 году. Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и (других) платформах, на которых они установлены», – передает его слова ТАСС.

Хайте отметил, что СНВ предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии вопросы разработки сторонами «новых стратегических вооружений», однако этого пока не происходило.

«Мы видим, что они (россияне) разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность», – заявил он.

Таким образом он прокомментировал новые российские разработки, в том числе необитаемый подводный аппарат «Посейдон». Американские власти пытались подвести это и ряд других новейших российских вооружений под действие СНВ-3.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к России и США с просьбой продлить действие договора после 2021 года.