Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к России и США с просьбой продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года.

«Призываю США и Россию продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до того, как в 2021 году истечет срок его действия. Этот договор является единственным международным легальным инструментом по ограничению размеров двух самых крупных ядерных арсеналов», – заявил генсек, передает РИА «Новости».

Глава ООН отметил, что предусмотренные договором взаимные инспекции – это очень важная мера построения доверия между государствами.

Он также призвал обе страны рассмотреть возможные новые сокращения стратегических ядерных арсеналов. «Я мечтаю о том дне, когда подобные двусторонние договоры станут многосторонними», – добавил Гутерреш.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что международным режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов.