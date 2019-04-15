Россия отказалась называть новое стратегическое вооружение предметом ДСНВ

Новые стратегические вооружения России не являются предметом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», – передает его слова ТАСС.

В феврале в Пентагоне признали, что новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные ДСНВ ограничения.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может продлить договор, только если стороны выйдут на «хорошую сделку».

В МИД России заявили, что Вашингтон создает «вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности», но для ДСНВ не хотелось бы той же «печальной участи», как для ДРСМД.

Договор закончится 5 февраля 2021 года. Россия выступает за его продление на пять лет.