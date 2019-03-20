Лавров опроверг планы России размещать ракеты средней и меньшей дальности

Москва не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности и ввязываться в гонку вооружений, но Вашингтон это игнорируют, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Конференции по разоружению в Женеве.

«Преднамеренно игнорируются и уже объявленные нами решения о том, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться соответствующие системы американского производства. Как заявил президент (Владимир) Путин, мы будем действовать зеркально только в ответ на действия США, причем наш ответ будет выстроен таким образом, чтобы не дать втянуть Россию в затратную гонку вооружений», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

При этом министр подчеркнул, что все предложения России по стратегической стабильности остаются в силе. «Мы убеждены, что наши предложения могут послужить основой для реальных переговоров. Мы не раз призывали все заинтересованные стороны и государства, которым не безразлично, какое будущее ждет человечество, вместе искать точки соприкосновения, вырабатывать компромиссы. Как подчеркнул (президент России Владимир) Путин, все наши предложения прекрасно известны западным партнерам. Они остаются в силе. И когда Запад дозреет, мы будем готовы к ответственной, профессиональной работе», – сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия готова к разговору о контроле над вооружениями, которые не подпадают под договор о стратегических наступательных вооружениях.

«Не хотелось бы, чтобы печальная участь договора о РСМД постигла ДСНВ, десятилетний срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия выступает за его продление еще на пять лет, это позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для изучения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и способам распространения на них методов контроля, поскольку не все такие вооружения подпадают под действующий договор о стратегических наступательных вооружениях. Вопреки тому, что вам говорили на днях в этом зале, Россия к такому разговору готова», – заявил Лавров.

По словам главы МИД, двусторонние договоренности в сфере контроля над вооружениями себя исчерпали. «Продвижение по пути сокращения ядерных вооружений на двусторонней российско-американской основе, как показывает кризис вокруг договора о РСМД, себя исчерпало. Пришло время серьезно подумать над тем, как придать процессу контроля над ядерными вооружениями многосторонний характер, приемлемый для всех соответствующих государств», – сказал Лавров.

При этом министр напомнил, что «в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты. Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран?».

По его словам, «это открывает «ящик Пандоры», так как многие государства являются активными участниками космической деятельности». «Среди них немало тех, кто уже занимается разработкой боевых нагрузок для выведения в космос, либо обладает необходимым для этого потенциалом. Проблема становится все более актуальной», – добавил министр.

Во вторник МИД заявил, что Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном ракет средней дальности.