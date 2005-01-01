МИД объявил о подготовке к развертыванию американских ракет

Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном ракет средней дальности, говорится в комментарии российского МИДа.

«США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России», – говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В то же время в ведомстве отметили, что Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем», – говорится в комментарии.

В ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы Москвы, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД через взаимные меры транспарентности.

«При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом министерство подчеркнуло, что российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. «Но стучаться в закрытую дверь мы не будем», – добавили в МИД.

Там отметили, что продление ДСНВ отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества, в то же время США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности.

«Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества. Однако для этого необходимо урегулировать проблему с нелегитимным односторонним выводом Вашингтоном из засчета по договору порядка сотни средств СНВ под предлогом их якобы «переоборудования, результаты которого мы уже несколько лет не можем подтвердить, как того требует соглашение», – говорится в комментарии.

«К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределённости, посылая в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить», – подчеркнули в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, запрещенных ДРСМД.

На август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. километров, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 до 4 тыс. километров, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.