Пентагон подтвердил планы испытаний запрещенной ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила представитель Пентагона Мишель Балданза.

«Соединенные Штаты приступили к работе по производству компонентов для поддержки тестирования на этапе разработки неядерных ракет наземного базирования», – приводит ее слова РИА «Новости».

В то же время Балданза отметила, что США «не сделали ни одного необратимого шага». По ее словам, американская сторона «должна быть готова» к тому, что Договор прекратит существование, если «не будет изменения в действиях России».

«Исследования и разработки спланированы так, чтобы быть обратимыми, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению договора до того, как мы выйдем из него в августе 2019 года», – добавила Балданза.

Напомним, на август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. километров, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. километров, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.

В Кремле подчеркнули, что планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, являются «логическим продолжением» позиции Вашингтона.