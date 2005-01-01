Эксперт объяснил планы США испытать запрещенные ракеты

«США уже, видимо, какое-то время исходят из того, что вся модель контроля над вооружениями, как она сложилась в XX веке, неактуальна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал сообщения о том, что в этом году США испытают две ракеты средней и меньшей дальности.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что объявление о планах Пентагона испытать в этом году новые типы ракет, попадающие под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вовсе не означает, что это произойдет в обозначенные сроки.

«Реальная степень готовности достаточно умеренная. То, что давно уже обе стороны – участницы договора рассматривали варианты на случай его прекращения, – это, безусловно, так», – сказал Лукьянов.

Он напомнил, что сама модель ДРСМД подвергалась критике довольно давно.

«США уже, видимо, какое-то время исходят из того, что вся модель контроля над вооружениями, как она сложилась в XX веке, не актуальна. В России тоже были разработки на эту тему, однако Россия не была инициатором такого подхода. А в целом жизнь идет, и военные в идеале всегда должны смотреть немножко вперед и предполагать всякие варианты. Так что, я думаю, они это и делали», – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ утверждают, что на август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. км, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. км, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет.

Ранее в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Минобороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент также одобрил предложения Минобороны по «приземлению» морских крылатых ракет «Калибр» и созданию гиперзвуковых ракет средней дальности. Решение о выходе страны из ДРСМД вступает в силу через полгода после объявления о подобных действиях.